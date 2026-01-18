Гастрофорум в Елабуге соберет представителей ресторанного и гостиничного бизнеса

В Елабуге 17 и 18 февраля пройдет гастрофорум, который станет образовательной и дискуссионной площадкой для представителей ресторанного и гостиничного бизнеса. О планах проведения мероприятия на итоговой пресс-конференции сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Форум объединит рестораторов, владельцев кафе, кофеен и бистро, а также представителей туристической отрасли из Елабуги, соседних городов и регионов. В качестве спикеров и экспертов планируется пригласить специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Тобольска и Екатеринбурга.

Программа гастрофорума предусматривает лекции, мастер-классы и презентации, посвященные современным трендам в гастрономии и гостиничном бизнесе, новым технологиям, управлению ресторанными проектами и развитию сервисов. Формат живого диалога позволит участникам обменяться практическим опытом и обсудить актуальные вопросы отрасли.

По словам Рустема Нуриева, проведение гастрофорума должно способствовать повышению профессионального уровня участников и стать дополнительным импульсом для развития туристической инфраструктуры Елабуги.