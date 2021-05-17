Гастрофестивали и йога: власти Казани рассказали о летней программе в городских парках

Казанские парки в предстоящий летний сезон предложат горожанам и гостям города разнообразную программу: от лесотерапии и медитации до гастрономических фестивалей и спортивных ивентов. О планах на лето в ходе делового понедельника в мэрии столицы Татарстана сообщил руководитель Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

Докладчик отметил, что жаркая погода способствует более активному посещению скверов, парков и зеленых пространств татарстанской столицы. Уже сейчас там стартовали спортивные занятия: в Горкинско-Ометьевском лесу заработал беговой клуб, а с 18 мая набережная Кабана станет площадкой для утренней йоги. Спортивные ивенты в формате фитнеса, бега и силовых упражнений будут проходить в десяти городских парках.

«Во многих парках и зонах отдыха организованы пункты проката велосипедов и водного транспорта. <…> В ближайшее время на пляжах озер Комсомольское и Лебяжье появится возможность брать напрокат сапборды — доски для гребли стоя», — пояснил Гарипов.

Он добавил также, что в ближайшие дни в Горкинско-Ометьевском лесу стартует фестиваль еды, а в июле на площадке парка Горького пройдет масштабный фестиваль мороженого.

Помимо этого, в ряде казанских парков пройдут оздоровительные ивенты по медитации и лесотерапии, заключил Роберт Гарипов.