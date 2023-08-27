Гастрофест на Лебяжьем собрал в три раза меньше гостей, чем ожидалось

Участниками гастрофеста на озере Лебяжьем, прошедшего накануне, стали более 10 тыс. человек, рассказал в своем телеграм-канале глава Администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

В прошлом году мероприятие посетили 30 тыс. человек, и организаторы ожидали примерно таких же цифр. Однако из-за холодной и дождливой погоды гостей было в три раза меньше.

«Спасибо дорогие жители за доверие, так много было теплых отзывов и так много гостей семьями, с детьми! Будем работать с радостью и дальше, чтобы вам было комфортно!» — написал Миронов.

Фестиваль проходил с 10 утра до 7 вечера. На площадке разместились 12 фермерских хозяйств и 35 фудтраков, которые знакомили участников с экологически чистой продукцией местного производства. Гости могли попробовать блюда кавказской, европейской, паназиатской, итальянской, мексиканской кухни и, конечно же, татарские национальные блюда.

Помимо гастрономической программы, на территории лесопарка прошел концерт — выступили оркестр центра современной музыки Софии Губайдуллиной, DRUMMATIX и лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

Фото: телеграм-канал главы Администрации Кировского и Московского районов Казани