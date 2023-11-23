Гастарбайтеры уехали – как строить города? Минстрой России ищет новые кадры в Казани

В Казани открылся форум «Молодой специалист – строитель будущего»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Этот форум про то, каким видит регион и страна в целом свое будущее»

Масштабные мероприятия на «Казань Экспо» ­­– обычное дело. Но форум с большой рабочей программой, да еще и по теме строительства и ориентированный главным образом на студентов и школьников, а не на чиновников и представителей компаний, – пожалуй, первый для этой площадки.

Казань стала десятым городом, в котором Минстрой России проводит форум «Молодой специалист – строитель будущего». До столицы РТ подобные мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Тюмени и Астрахани.

Форум с большой рабочей программой по теме строительства ориентирован главным образом на студентов и школьников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По всей стране, согласно приблизительным статистическим оценкам, ощущается кадровый голод в 200 тысяч человек для строительной отрасли и примерно в 100 тысяч человек для ЖКХ. Татарстан считается благополучным регионом в ряду прочих в России. Но и здесь не хватает 14 тысяч специалистов в строительстве и около тысячи в сфере ЖКХ.

«Этот форум про то, каким видит регион и страна в целом свое будущее. Мы начинали организовывать это мероприятие с идеей вовлечения молодых специалистов в профессию строителя. Стратегия развития строительной отрасли подразумевает создание крупнейших инфраструктурных проектов, железнодорожных и автодорожных магистралей. Ничего этого не будет, если мы не обеспечим отрасль квалифицированными кадрами», – сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко, открывая форум.

Сергей Музыченко: «Ничего этого не будет, если мы не обеспечим отрасль квалифицированными кадрами» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Интересных, сложных, амбициозных задач хватит на всех»

Также к участникам форума обратилась заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. Она поприветствовала участников форума от имени Раиса РТ Рустама Минниханова. Молодые специалисты, подчеркнула она, – «действительно, будущее Республики Татарстан и Российской Федерации – самой замечательной страны».

Все, что связано со строительством и ЖКХ, подчеркнула она, связано с людьми. И пожелала студентам строительных специальностей никогда не сомневаться в правильности своего выбора, всегда оставаться созидателями. Фазлеева также напомнила, что строительная сфера – это не только жилищное строительство и дороги, но и задачи оборонно-строительного комплекса РФ.

Лейла Фазлеева поприветствовала участников форума от имени Раиса РТ Рустама Минниханова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как заявил на форуме представитель Военно-строительной компании (ВСК) Александр Житков, строители на Донбассе не только ведут восстановительные работы на разрушенных территориях, но и работают в таких удаленных уголках планеты, как Новая Земля, Земля Франца-Иосифа. ВСК ежегодно вводит в эксплуатацию более 3 тысяч объектов, а трудоустроены здесь более 15 тысяч человек.

Корпоративная кафедра Минстроя России в Казани

Одна из целей форума – создание в столице Татарстана на базе КГАСУ Корпоративной кафедры Минстроя России. Соглашение об этом сегодня подписали ректор КГАСУ Рашит Низамов и проректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Таймураз Кайтуков.

Соглашение о создании на базе КГАСУ корпоративной кафедры Минстроя России подписали Рашит Низамов и Таймураз Кайтуков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первая такая кафедра начала обучение 63 студентов 1 сентября этого года в НИУ МГСУ по специальным магистерским программам «Регулирование строительной деятельности в Российской Федерации» и «Контрольно-надзорная деятельность при строительстве зданий и сооружений». В нынешнем году подобные кафедры открылись еще в шести вузах. До конца этого года планируется запуск филиалов в Уральском федеральном университете (УРФУ) и Пензенском государственном университете архитектуры и строительства (ПГУАС).

В Казани со следующего года на подобной кафедре начнут обучать около 20 специалистов. Об этом «Татар-информу» сообщил ректор КГАСУ Рашит Низамов.

«Это реальные специалисты и управленцы для строительной отрасли. Это люди, которые должны прийти на управленческие должности в регионах России. Это не массовый продукт, мы не можем тысячами их выпускать, но 8 вузов страны строительного консорциума вполне могут ежегодно выпускать порядка 300-500 таких специалистов», – пояснил Сергей Музыченко.

Елена Сенкевич: «Регионы сейчас стараются активно привлекать молодежь, мы видим эту динамику» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кадровый голод в строительной сфере

Потребность в кадрах в строительной отрасли четко обозначилась уже достаточно давно, констатировала руководитель Кадрового центра Минстроя России Елена Сенкевич. Причин тому несколько. По ее словам, это и демографический фактор, снижение престижа строительных профессий, и большой отток мигрантов – части рабочей силы.

«Регионы сейчас стараются активно привлекать молодежь, мы видим эту динамику», – сказала Сенкевич.

Одно из мероприятий форума – выставка компаний, работающих в строительной отрасли, и учебных заведений. Студенты Казанского колледжа строительства, архитектуры и ЖКХ здесь показательно выкладывали стену из кирпичей и бетона. Представители Камского строительного колледжа имени Батенчука демонстрировали технологию «умной» стыковки краев линолеума.

Представители Камского строительного колледжа имени Батенчука демонстрировали технологию «умной» стыковки краев линолеума Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нижнекамский политехнический колледж с гордостью рассказывал о своем уникальном направлении обучения «специалист по водным технологиям». Летом 2024 года состоится первый выпуск таких специалистов. Обучают их в Татарстане только здесь – специально для дальнейшей работы на градообразующих предприятиях «Нижнекамскнефтехим» и «ТАНЕКО», которым требуется очистка сточных вод, организация работы по эксплуатации сооружений и сетей водоснабжения.

У стендов одной из строительных компаний Татарстана Сергею Музыченко предложили заполнить «школьно-строительную доску». Замминистра строительства взял в руки мел и продолжил несколько предложенных фраз.

«Идеальный дом – это дом, где хочется жить. Что значит добрососедство? Это общение», – писал столичный чиновник.

Одно из мероприятий форума – выставка компаний, работающих в строительной отрасли, и учебных заведений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прямой диалог со студентами

Также Сергей Музыченко провел часовой круглый стол со студентами строительных учреждений региона. Будущие строители спрашивали федерального чиновника о критериях комфортной городской среды, профессиональных качествах, которые помогут найти работу, и о возможности снижения цены на жилье.

«Тенденция к снижению жилья одна – нужно больше строить. Есть рассуждения, что ипотека привела к разгрому стоимости жилья. Но ее отсутствие привело бы к еще большему дефициту жилья и росту его стоимости. Кроме того, страна у нас большая, территории много, так что индивидуальное жилое строительство (ИЖС) также дает снижение стоимости жилья. Сейчас уже идет речь о строительстве ИЖС индустриальным способом, когда дома просто привозят почти готовыми и монтируют их на месте. И это будет развиваться. Модульное строительство ИЖС позволит заказать дом в Интернете – готовый, с мебелью, с подключением… Это не фантастика – это реальные вещи!» – ответил одному из студентов Музыченко.

Марат Айзатуллин заверил, что уже в следующем году из строительной сферы полностью исчезнет бумажный оборот документов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также рассказал, что уже есть проекты многоквартирных многоэтажек, которые будут собираться из фрагментов, как в лего, а сроки сдачи таких домов – всего 22 дня. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин, в свою очередь, заверил, что уже в следующем году из строительной сферы полностью исчезнет бумажный оборот документов – все будет только на планшетах, в цифровом виде.

Как стать министром в России

Завершил круглый стол вопрос, как стать министром строительства России или хотя заместителем министра строительства. Музыченко вспомнил свой пример и дал совет.

Будущие строители спрашивали федерального чиновника о критериях комфортной городской среды и профессиональных качествах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это чистая случайность. Я никогда не хотел быть в детстве строителем. А родился я в Астраханской области, городе с населением в 40 тысяч человек – Ахтубинске. Как стать министром? Основное – это, пожалуй, работа в команде и на результат. С того момента, как Марат Шакирзянович Хуснуллин (уроженец Казани, бывший заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики, – прим. Т-и) стал курировать в Москве строительный комплекс, это было прорывом с точки зрения пробок и развития жилищного строительства. Полученные результаты помогли перейти на федеральный уровень», – резюмировал Сергей Музыченко.

Самым активным студентам-участникам форума организаторы по итогам двух дней вручат как символические призы, так и сертификаты от компаний-работодателей на прохождение стажировки и производственной практики. Двоих студентов по итогам мастер-классов, лекций и экскурсий на строительные объекты наградят поездкой в Москву на итоговый форум 2023 года.