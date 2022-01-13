ГАСО представит Молодежный симфонический оркестр Татарстана

В Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится музыкальный вечер Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя МСО РТ — заслуженного работника культуры РТ Светланы Лось. Концерт пройдет в рамках проекта ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского «Достояние Республики».

В этот вечер прозвучат сюита «Из времен Хольберга» Эдварда Грига, пьесы из балета «Шурале» Фарида Яруллина, Концерт для двух скрипок Антонио Вивальди, пьесы Петра Чайковского, Салиха Сайдашева, Карла Иоахима Андерсена, Луиса Бонфа. Также слушатели в исполнении молодых музыкантов смогут насладиться популярной музыкой из кинофильмов. В качестве солистов выступят Кирилл Андреев, Светлана Бахратова, Энже Тагирова. За дирижерским пультом — Нина Шестопалова.

Концерт состоится 15 января. Начало в 17.00.

Напомним, что Молодежный симфонический оркестр Республики Татарстан был создан в 2013 году по инициативе Управления культуры Казани и художественного руководителя и главного дирижера Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского.