ГАСО РТ представил проект «Сказки Андерсена»

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

25 января в ГБКЗ имени С. Сайдашева состоялась премьера музыкально-драматической фантазии «Реванш Снежной королевы» в рамках проекта «Сказки Андерсена» режиссера и актера Петра Татарицкого и арт-директора и органистки Евгении Кривицкой.

Авторы вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан представили оригинальный концерт-спектакль о Снежной королеве по мотивам сказки Г. Андерсена. Юные зрители наблюдали за невероятной историей о двух детях – Кае и Герде, а в музыкальном сопровождении прозвучала музыка Л. Бетховена, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Э. Грига и других великих композиторов. Постановку дополнила красочная песочная анимация, благодаря которой каждый участник этого вечера смог погрузиться в волшебство сказки.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

С помощью проекта юные зрители знакомятся с классической музыкой и по-новому узнают историю, знакомую им с самого раннего детства.

В программе вечера также приняли участие актриса театра и кино Елена Захарова (Снежная королева), оперная исполнительница Венера Гимадиева (голос Герды, сопрано), юный пианист Лев Бакиров, лауреаты Премии Москвы Петр Татарицкий (сказочник) и Евгения Кривицкая (орган), Алла Филиппова (художник песочной анимации), Никита Измайлов (контактный жонглер). Дирижер – Федор Безносиков.

«Мне всегда приятно принимать приглашения Александра Сладковского и проводить совместную работу вместе с ГАСО РТ. Музыканты оркестра в крайней степени профессиональны: за столь малое время мы с успехом подготовились к этому чудесному концерту. Одно удовольствие и большая радость – сотрудничать с прекрасными музыкантами», – отметил Федор Безносиков.

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

«Возвращаться в Казань всегда приятно, душевно и тепло. Это не первая моя работа с ГАСО РТ, и я всегда восхищаюсь их звучанием и невероятной отдачей. Этот проект дал мне возможность вновь поработать с замечательными музыкантами, профессионалами своего дела и подарил мне невероятные эмоции», – подчеркнула Венера Гимадиева.