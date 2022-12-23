ГАСО РТ подготовил новогоднюю программу для своих слушателей

24 декабря в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится новогодний концерт Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского.

В преддверии Нового года оркестр подарит слушателям программу, состоящую из произведений двух величайших отечественных композиторов. Со сцены прозвучит Праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича, Концерт для скрипки с оркестром и Сюита из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Солистка – участница и солистка Всероссийского Юношеского Симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета Валерия Абрамова (скрипка).

За дирижёрским пультом – главный дирижер театра Урал Опера Балет (Екатеринбург), художественный руководитель и главный дирижер Государственного Кремлёвского оркестра Константин Чудовский.

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