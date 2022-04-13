ГАСО РТ отпразднует 140-летие Игоря Стравинского гастрольным туром

Государственный академический симфонический оркестр Татарстана отправляется в гастрольный тур по городам России. Программа, которую продемонстрирует татарстанский коллектив в Перми (25 апреля), Москве (26 апреля), Санкт-Петербурге (28 апреля), Сочи (29 апреля), приурочена к 140-летию со дня рождения выдающегося композитора Игоря Стравинского.

«Музыка Стравинского для меня – мерило дирижерского профессионализма и показатель состояния коллектива. В его партитурах столько красок, контрастов, сольных фрагментов, что каждый оркестрант сможет себя проявить. Музыка здесь говорит сама за себя, нам остается передать ее образное богатство», - уверен худрук и главный дирижер оркестра Александр Сладковский.

В афишах концертов значатся сюита из балета «Жар-птица», Концерт для скрипки с оркестром ре мажор и музыка балета «Весна священная» композитора. Скрипичную партию Концерта исполнит лауреат международных конкурсов, солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского дома музыки Павел Милюков.

ГАСО РТ завершит гастрольную программу в Казани 30 апреля.