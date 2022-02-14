ГАСО РТ исполнит сочинения татарских композиторов на Symphonic Middle East в Дубае

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана, профессора Александра Сладковского выступит в Дубайской опере, а также на знаменитой концертной площадке театра в Mall of the Emirates в рамках фестиваля Symphonic Middle East. Выступления татарстанского коллектива пройдут с 20 по 23 февраля 2022 года.

Госоркестр РТ под управлением Александра Сладковского представит уникальную программу, которая вобрала в себя как классические образцы академической музыки, так и искания современных композиторов.

Первый концерт откроется сюитой для оркестра «Симфонические танцы» председателя правления Союза композиторов России, председателя Союза композиторов РТ, народного артиста России и Татарстана Рашида Калимуллина. Также в этот вечер ГАСО РТ исполнит «Вердиану», фантазию для кларнета с оркестром (переложение для скрипки) современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора. Сольную партию исполнит лауреат международных конкурсов, обладатель первой премии и золотой медали XVI Международного конкурса имени Чайковского Сергей Догадин. Завершится концерт Первой симфонией Петра Чайковского.

На следующий день, 21 февраля, ГАСО РТ исполнит сюиты из балета «Шурале» Фарида Яруллина.

Совместно с лауреатом международных конкурсов — немецким виолончелистом Клаудио Бохоркесом ГАСО исполнит Концерт для виолончели с оркестром Алексея Шора. Завершит концертную программу Вторая симфония Петра Чайковского.

Затем, 22 февраля, Госоркестр РТ под управлением маэстро представит три поколения татарских композиторов. Прозвучат «Восточный балет» Салиха Сайдашева — основоположника татарской профессиональной музыки, Праздничная увертюра двух титанов татарской классической музыки второй половины XX века — народного артиста СССР, основателя Казанской консерватории Назиба Жиганова и дирижера Фуата Мансурова. Оркестр исполнит и праздничную увертюру «Нардуган» молодого татарстанского и российского композитора, заслуженного деятеля искусств РТ, лауреата премии Президента РФ для молодых деятелей культуры, члена Союза композиторов России и Татарстана Эльмира Низамова. Вечер продолжится Концертом для скрипки с оркестром «Фантазмы» Шора в исполнении ГАСО РТ и лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста России Никиты Борисоглебского. Под занавес будет исполнена Четвертая симфония Чайковского.

Фестиваль продолжится программой 23 февраля, в которую войдут Концерт №2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солистом станет народный артист России Денис Мацуев. Завершит концерт Симфония № 5 Петра Чайковского. За дирижерским пультом — маэстро Александр Сладковский.