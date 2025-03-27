ГАСО РТ и Сладковский провели репетицию для Молодежного симфонического оркестра

Фото: пресс-служба ГАСО РТ

В среду, 26 марта, в ГБКЗ им. Сайдашева ГАСО РТ и Александр Сладковский провели открытую репетицию для Молодежного симфонического оркестра Республики Татарстан. В преддверии своего тура Казань-Москва-Санкт-Петербург Госоркестр Татарстана под управлением маэстро Сладковского исполнил хореографическую поэму «Вальс» и Общий танец из балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля, а также симфоническую сюиту «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. Юные музыканты и педагоги МСО РТ смогли погрузиться в рабочую творческую атмосферу ГАСО РТ.

«Мы занимаемся академическим искусством, и секрет этого искусства – это передача из поколения в поколение. В музыке очень важно поддерживать связь поколений и связь традиций. Такие встречи с юными коллегами, безусловно, полезны и для нашего оркестра. Ведь когда играешь для публики, мгновенно мобилизуешься. Мне очень понравилась и отдача детей - я думаю, что мы их по-настоящему воодушевили», – признался после окончания репетиции Александр Сладковский.

ГАСО РТ на регулярной основе сотрудничает с Молодежным симфоническим оркестром Татарстана, привлекая молодых музыкантов к участию в своих проектах.