Гарвардский астрофизик: Комета 3I/ATLAS может представлять опасность для человечества

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который часто именуют «инопланетным кораблем», способен нести серьезную угрозу для нашей планеты при сближении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова гарвардского астрофизика Ави Леба в интервью зарубежным СМИ.

Астрофизик предупредил о высокой вероятности столкновения кометы с Землей, в случае если траектория движения объекта изменится. Особенно ученый обратил внимание, что в случае, если 3I/ATLAS был создан инопланетной цивилизацией, то он может быть опасен для человечества в силу отсутствия у него плана действий при встрече с внеземными технологиями.

«После первого контакта (если мы выживем) появится политическая воля инвестировать триллионы долларов в систему предупреждения и перехвата, которая будет делать детальные снимки аномальных межзвездных объектов», – прогнозирует ученый.

Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля этого года. Согласно компьютерному моделированию, возраст этого небесного тела может превышать 7,5 миллиарда лет, что делает его старейшей из известных человечеству комет.