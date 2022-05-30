«Гарри Поттер» и «Маленький принц» возглавили топ популярных книг среди детей в России

Первая часть серии о волшебнике из Британии — «Гарри Поттер и философский камень», а также «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери стали самыми популярными книгами среди юных россиян. Также в лидеры вошли «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт и «Энн из Зеленых крыш» Люси Мод Монтгомери, популярность которых во многом связана с повторными экранизациями. Исследование популярной библиотеки электронных и аудиокниг посвящено предстоящему Дню защиты детей, сообщает РИА Новости.

Тройку наиболее популярных произведений замкнул «Пес по имени Мани» Бодо Шефера, за ним следуют «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Последним в топ-5 стал «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.

Шестыми по популярности оказались «Маленькие женщины», а на седьмом вновь расположилось произведение Джоан Роулинг — «Рождественской поросенок». Восьмое место заняла «Полианна» Элинор Портер, а «Энн из Зеленых крыш» Люси Мод Монтгомери и аудиокнига «Малыш и Карлсон» замкнули десятку.

Аналитики сервиса отметили, что такая подборка произведений говорит о любви детей не только к произведениям современных авторов, но и классике, которая в свое время увлекала их родителей.

Помимо этого, был составлен топ наиболее популярных писателей. Как и рейтинг произведений, его возглавила Джоан Роулинг, второе место осталось за Астрид Линдгрен, а третье — Холли Вебб. В пятерку также вошли Антуан де Сент-Экзюпери и Николай Носов. В десятке, кроме них, Луиза Мэй Олкотт, Туве Янссон, Эдуард Успенский, Льюис Кэрролл и Ганс Христиан Андерсен.