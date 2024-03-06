Гарри Каспарова* включили в перечень террористов и экстремистов

Шахматиста Гарри Каспарова* Росфинмониторинг внес в перечень лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 15 февраля Каспаров* вновь был оштрафован за то, что не делал маркировку иноагента, публикуя материалы в социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ.