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Происшествия 6 марта 2024 16:46

Гарри Каспарова* включили в перечень террористов и экстремистов

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Шахматиста Гарри Каспарова* Росфинмониторинг внес в перечень лиц, подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сообщает РИА Новости.

Напомним, что 15 февраля Каспаров* вновь был оштрафован за то, что не делал маркировку иноагента, публикуя материалы в социальных сетях.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста РФ.

#иноагент #экстремизм и терроризм
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