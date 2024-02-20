Гармония вместо хаоса: в мэрии обсудили мастер-план Казанской агломерации

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова создается мастер-план развития Казанской агломерации. Продуманная схема послужит сбалансированному развитию территорий, подчеркнул на совещании, посвященном этой теме, мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что в последние годы территория вокруг города активно застраивается. «Такое жилье, как правило, дешевле, чем в городе, но при этом зачастую отсутствует соответствующая социальная, транспортная, инженерная инфраструктура и не учитываются возможности соседних районов самой Казани. В результате мы получаем повышенную нагрузку на казанские детские сады, школы, дороги», — обратил внимание градоначальник.

По его словам, мастер-план позволит четко определить, что и где должно строиться в Казанской агломерации. Ведь, по ожиданиям, к 2050 году вместо 1,7 млн человек число жителей этих территорий вырастет до 2,2 млн. Уже сейчас ежедневно на работу в Казань ежедневно въезжают почти 90 тыс. человек из Высокогорского, Пестречинского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Зеленодольского районов. К такому вызову, уверен Метшин, городу и окрестным территориям нужно хорошо подготовиться.

Работа над мастер-планом стартовала с подробного анализа числа работников и мест занятости, выявлены основные каналы и объемы передвижения населения. Дана оценка экономике, потенциалу промышленности, обеспеченности соцобъектами, рекреационными пространствами и другим параметрам, рассказал участникам совещания директор ГБУ «Институт пространственного развития Республики Татарстан» Олег Григорьев.

Он отметил, что полученные данные послужат основой для формирования тех или иных территорий в будущем. Так, чтобы свести к минимуму маятниковые передвижения, выведена балансовая модель. Благодаря распределению рабочих мест, как ожидается, удастся избежать пробок на дорогах. Помимо этого, указаны места нахождения различной социальной инфраструктуры, трассировка новых дорог, инженерных коммуникаций и др.

Участники совещания высказали несколько замечаний, касающихся расположения новых дорог, объемов строительства, развития инженерной инфраструктуры на разных участках. По поручению мэра Казани будет создана рабочая группа, которая займется корректировками мастер-плана. Каждую из крупных тем работы над планом, к примеру социальную инфраструктуру, транспорт, начнут рассматривать отдельно. Встречи будут проводиться каждую неделю.

Когда работа над мастер-планом подойдет к концу, его презентуют Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

В совещании принял участие министр строительства и архитектуры ЖКХ Марат Айзатуллин. Планируется, что он будет участвовать и в следующих встречах.