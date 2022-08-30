«Инструмент души»: в Казани отгремел народный фестиваль «Играй, гармонь!»

В День Татарстана и День города Казани на площади перед театром Камала стартовал фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!». В столицу республики съехались более тысячи участников — это самодеятельные творческие коллективы не только из Татарстана, но и других регионов страны. Виртуозное звучание, национальный колорит и праздничное шествие народных коллективов — это лишь малая часть программы фестиваля.

Фото: © Галина Гилязидинова/ИА «Татар-информ»

«Цель фестиваля — представить творчество и колорит народов Татарстана. Мы ассоциируем народное творчество с гармонью, и это прекрасно, что такие коллективы существуют и по сей день. Подобные праздники у нас проходят по всей республике, но именно в Казани он отмечается с огромным размахом», — поделилась директор ГБУ «Таткультресурсцентр» Алсу Мифтахова.

Впервые праздник был проведен в 1985 году, с тех пор он ежегодно собирает гармонистов со всей республики и из других регионов России. В этом году в праздновании приняли участие ансамбли из 11 регионов: Марий Эл, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Пермского края, Башкортостана, Мордовии, Челябинской и Кировской областей, а также Омска, Оренбурга, Ульяновска.

«Этот фестиваль один из старейших, ведь он проводится уже в 37-й раз. Фестиваль народного творчества существовал и в советское, и в постсоветское время и, несмотря на это, праздник не теряет своей актуальности. Людям это интересно — ежегодно площадь Камала заполняется огромным количеством зрителей», — рассказала Алсу Мифтахова.

Фото: © Галина Гилязидинова/«Татар-информ»

Открыл фестиваль красочный театрализованный пролог ансамбля танца «Казань». Музыкальное представление повествует о важности музыки и природы в жизни человека. Затем на сцену поднялись народные коллективы, в том числе фольклорный ансамбль «Ак каен», ансамбль гармонистов «Баламишкин», народный татарский вокальный коллектив «Жидеген йолдыз», инструментальный коллектив детской филармонии и вокальный ансамбль «Сордеш».

«В 1994 году был создан наш коллектив и с тех пор мы гастролируем по всем районам Татарстана. Однако в фестивале „Играй, гармонь!“ ни разу не участвовали — это наш дебют. Гармонь — это инструмент души, поэтому хотелось бы поделиться с участниками музыкальной магией этого народного инструмента», — отметила участница вокального коллектива «Сордеш» Светлана Сиразиева.

Помимо этого, выступления разнообразили заслуженные артисты татарской эстрады, среди них Зайнап Фархетдинова, Айдар Галимов, Марат Галимов, Зуфар Билалов и Фирдус Тямаев, который ярко завершил концертную программу.

Однако на этом праздник не закончился — пестрый парад народных коллективов отправился покорять улицы Казани, поражая прохожих красотой национальных костюмов и радуя веселой трелью народной музыки. К флешмобу также присоединились участники ансамбля «Русская душа».

Фото: © Галина Гилязидинова/«Татар-информ»

«Первый раз мы попали на фестиваль „Играй, гармонь!“ в 2010 году и теперь вновь решили поучаствовать — очень уж мы соскучились по празднику. Радует, что столько народу играет на гармошке, а особенно приятно видеть как, наконец, возрождается традиционная культура — каждая гармонь звучит по-разному, однако все мы едины», — поделилась руководитель ансамбля Любовь Хасанова.

Конечной станцией праздничного шествия стал Казанский Кремль, где также установили сцену для выступления народных коллективов и фольклорных ансамблей.

«Мы получали много предложений и просьб коллективов о том, чтобы они могли выступить не только на основной сцене и познакомить казанцев с национальным колоритом, который у нас представлен в этом году», — подчеркнула Алсу Мифтахова.

Фестиваль проводится Министерством культуры РТ, Всемирным конгрессом татар и Ресурсным центром внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан при поддержке телерадиокомпании «Новый Век».