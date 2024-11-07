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Гарика Сукачева лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельстования
В Москве суд лишил музыканта Гарика Сукачева водительских прав на 1,5 года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Как сообщает ТАСС, постановлением мирового судьи Игорь Сукачев признан виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Решение не было обжаловано, и оно вступило в законную силу.
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