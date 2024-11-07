news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 7 ноября 2024 17:16

Гарика Сукачева лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельстования

Скопировать ссылку

В Москве суд лишил музыканта Гарика Сукачева водительских прав на 1,5 года и оштрафовал его на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Как сообщает ТАСС, постановлением мирового судьи Игорь Сукачев признан виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Решение не было обжаловано, и оно вступило в законную силу.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100