Гарик Сукачев спел на татарском «Ай, былбылым» в память о погибших в казанской школе

Советский и российский рок-музыкант, лидер групп «Бригада С» и «Неприкасаемые» Гарик Сукачев исполнил на татарском языке татарскую народную песню «Ай, былбылым» («Мой соловей») в память о погибших в казанской гимназии №175 детях и взрослых. Клип он разместил на своем YouTube-канале.

Режиссером клипа выступил сам Гарик Сукачев. В работе также приняли участие музыканты Дмитрий Сланский, Дмитрий Рыбалов, Лана Шеманкова, Дмитрий Варшавчик, Владимир Тирон, Анжелика Маркова и другие.

«Мы готовились выпустить татарскую народную песню „Ай, былбылым“ к концу священного месяца Рамадан. Но в связи с ужасной трагедией, которая потрясла всю страну, национальную песню мы посвящаем детям и взрослым — жертвам теракта в Казани 11 мая. Скорбим вместе с татарским народом», — рассказал подписчикам Сукачев.

Музыкант объяснил, что выбор пал именно на это произведение, так как «Ай, былбылым» является одной из самых популярных татарских песен, ценным наследием народа. По его словам, люди доверяют таким напевам свои сокровенные чувства. В них — история поколений, мелодии дедов, не имеющие конца, напевы бабушек, звучащие из самого их сердца.

«Как и все исконно татарские душевные и мелодичные напевы, песня „Ай, былбылым“ имеет большую силу, заключенную в музыке и словах. В этой песне отразилась душа татарского народа, его печали и радости», — отмечается в аннотации к ролику.

Ранее эту композицию исполняли народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, заслуженная артистка РТ Дина Гарипова и многие другие артисты. Победительница шоу «Голос» спела ее для сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной, а также совместно с Ибрагимовым на его юбилейном концерте в Кремле.