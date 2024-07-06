Гарифуллина, Zventa Sventana и 12 тыс. гостей: в Елабуге проходит фестиваль Березовского

В Татарстане в шестой раз проходит Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». В день открытия на Шишкинских прудах выступила оперная дива, солистка Венской оперы Аида Гарифуллина. Послушать мировую звезду приехали более 12 тыс. гостей из разных городов Татарстана и России. Об этом «Татар-Информу» рассказала пресс-секретарь Елабужского государственного музея-заповедника Оксана Есипова.

Второй концерт фестиваля накануне прошел под названием «Парад солистов» — название вечера говорило само за себя.

В сопровождении камерного хора Игоря Лермана звучали музыкальные инструменты в исполнении лауреатов Ввсероссийских и международных конкурсов: гобой Алексея Балашова, флейта Анны Комаровой, труба Никиты Логинова, игра на фортепиано Андрея Коробейникова.

Второе отделение концерта подняло всех зрителей на ноги. Илиана Санчез с группой «Ритмы Гаваны» с первых аккордов заразили слушателей эмоциями и запустили танцевальный марафон под латинскую музыку с исполнением кубинских песен.

При этом Илиана хоть и с акцентом, но абсолютно легко общалась с публикой и даже проводила со сцены мастер-классы по латинским танцам.

«Спасибо большое за приглашение на фестиваль. Нам очень приятно! Публика просто прелесть. Я очень очень рада», — с такими словами Илиана Санчез завершила свое выступление и отправилась за кулисы.

Градус эмоций второго отделения повысила фолк-группа Zventa Sventana с фронтменом группы Тиной Кузнецовой. Со сцены звучала русская народная музыка в современной электронной аранжировке известного музыканта Юрия Усачева.

Музыканты признались, что они давно мечтали попасть на фестиваль Бориса Березовского, поэтому очень внимательно подбирали репертуар.

«Я очень давно мечтала побывать в Шишкинских местах, мечтала посетить музей Шишкина. И это превзошло все мои ожидания. Это какое-то невероятно волшебное магическое место, где я в очередной раз, как каждый русский человек, ощутил свое сердце. Мы счастливы быть на нашей родной земле! Публика потрясающая, потрясающий звук, организация потрясающая. И мы ощущаем себя лучше, чем в Мотрё (Международный фестиваль джаза в Швейцарии — прим. Т-и)», — сказала Тина Кузнецова.

VI Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» проходит с 4 по 7 июля в Елабуге при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Президентского фонда культурных инициатив.