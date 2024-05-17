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Гараж вместе с автомобилем загорелся в селе Лениногорского района РТ
Сегодня в одном из домов на улице Вахитова в селе Каркали Лениногорского района РТ произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.
«Огонь вспыхнул в гараже, после этого загорелась крыша дома», – рассказывают очевидцы.
По словам очевидцев, трагедии удалось избежать – никто не пострадал. В результате огнем поврежден гараж и автомобиль, который находился в нем.
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