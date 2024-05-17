Гараж вместе с автомобилем загорелся в селе Лениногорского района РТ

Сегодня в одном из домов на улице Вахитова в селе Каркали Лениногорского района РТ произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы произошедшего.

«Огонь вспыхнул в гараже, после этого загорелась крыша дома», – рассказывают очевидцы.

Фото: © Очевидцы

По словам очевидцев, трагедии удалось избежать – никто не пострадал. В результате огнем поврежден гараж и автомобиль, который находился в нем.