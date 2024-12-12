«Гарантирует независимость и процветание»: в Кукморе прошел концерт ко Дню Конституции РФ

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В многопрофильном лицее города Кукмора состоялся концерт, который объединил учащихся, педагогов и работников районного Дома культуры. Мероприятие предоставило всем присутствующим возможность узнать о значении Конституции Российской Федерации.

Учащиеся узнали, что значит Основной закон страны для каждого россиянина и как он влияет на жизнь общества.

Режиссер РДК Кукмор и по совместительству ведущий праздника Рамиль Саляхутдинов напомнил, что Конституция РФ регулирует всю жизнь страны, права и обязанности россиян.

​​Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Это всё, что касается вас. Это право на образование и обучение, гарантии здоровья, медицинское обеспечение и, конечно же, гарантии прав и свобод, когда вы можете свободно заниматься тем, что вам нравится, соблюдая права других людей. Мы хотим, чтобы вы запомнили этот день, 12 декабря, День Конституции РФ. Конституция, которая гарантирует независимость и процветание нашей огромной многонациональной страны», — заявил выступающий.

Ученица 5-го класса многопрофильного лицея Камиля Мубаракшина в свою очередь сказала, что тема Конституции ей хорошо знакома.

​​Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Я уже знаю, что такое Конституция и как она нужна в нашей стране, потому что на уроках в школе мы часто об этом говорим. Конституция учит нас уважать друг друга. Этот документ помогает понять, что важно жить не только для себя, но и быть полезным обществу, в котором мы живем», — поделилась рассуждениями девочка.

Концертная программа включала тематические номера, подготовленные работниками Дома культуры. Сотрудники лицея уверены, что подобные инициативы будут продолжаться и в будущем, способствуя развитию культурной жизни и гражданскому воспитанию молодежи.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

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