Гарантийный фонд Татарстана запустил антисанкционный продукт для предпринимателей

Гарантийный фонд республики Татарстан запустил новый льготный продукт «Поддержка 2022» для поддержки предпринимателей в условиях санкционного давления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда республики по этому продукту составляет 70 млн рублей, при сниженном в два раза комиссионном вознаграждении за предоставленное поручительство. Кроме того, предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на полгода.

Данный продукт создан для тех предпринимателей, кто не имеет достаточного залогового обеспечения для получения заемного финансирования. «Поддержка 2022» также доступна при обращении представителями малого и среднего бизнеса за льготными микрозаймами в подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства. Размер поручительства в этом случае может составлять до 50% от суммы займа.