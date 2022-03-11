news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
11 марта 2022  18:04

Гарантийный фонд Татарстана запустил антисанкционный продукт для предпринимателей

news_top_970_100

Гарантийный фонд республики Татарстан запустил новый льготный продукт «Поддержка 2022» для поддержки предпринимателей в условиях санкционного давления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда республики по этому продукту составляет 70 млн рублей, при сниженном в два раза комиссионном вознаграждении за предоставленное поручительство. Кроме того, предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на полгода.

Данный продукт создан для тех предпринимателей, кто не имеет достаточного залогового обеспечения для получения заемного финансирования. «Поддержка 2022» также доступна при обращении представителями малого и среднего бизнеса за льготными микрозаймами в подведомственный Минэкономики РТ Фонд поддержки предпринимательства. Размер поручительства в этом случае может составлять до 50% от суммы займа.

#мсп #гарантийный фонд РТ #Минэкономики РТ #поддержка предпринимательства
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное