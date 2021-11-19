Гарантийный фонд Татарстана с начала года выдал более 300 поручительств

Более 300 поручительств на сумму 1,4 млрд рублей выдал бизнесу с начала года Гарантийный фонд Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

«Ежегодно объем выданных поручительств растет — например, в этом году на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Предоставленные поручительства помогли татарстанским предпринимателям привлечь в бизнес свыше 6,5 млрд рублей кредитных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в основном заемное финансирование направлялось на пополнение оборотных активов, покупку коммерческой недвижимости, оборудования и транспортных средств.

По информации ведомства, к гарантийной поддержке наиболее часто прибегают предприниматели сферы торговли, услуг, производители, аграрии, строительные компании и перевозчики. При этом наибольшее количество заемных средств под поручительство получили предприниматели из городских округов — Казани и Набережных Челнов — и трех районов республики: Тукаевского, Альметьевского и Сабинского.

«Стоит отметить, что гарантийная поддержка доступна и для самозанятых граждан, которые благодаря поручительствам получили 3 млн рублей», — сообщается в релизе.

Гарантийный фонд Татарстана предоставляет малому и среднему бизнесу поручительство для получения кредитных средств в финансовых организациях при отсутствии достаточного залогового обеспечения. Максимальная сумма поручительства достигает 50 млн рублей.

Также фонд реализует антикризисный продукт «Поддержка 2021» для предпринимателей из пострадавших отраслей. По условиям программы максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда составляет до 50 млн рублей. При этом ставка по вознаграждению по данному продукту снижена в два раза (по сравнению со стандартным) — до 0,5%. Также предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на шесть месяцев.

Подробнее о льготных программах можно узнать на сайте: https://garfondrt.ru/ или по тел: 8 (903) 061-40-18.