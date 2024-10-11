Гарантийный фонд Татарстана рассказал о мерах поддержки предпринимателей

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Представитель Гарантийного фонда Татарстана рассказал о мерах поддержки предпринимателей в ходе прямого эфира, организованного Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Мероприятие прошло под председательством главы Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике Максима Топилина.

В ходе эфира обсуждались финансовые и нефинансовые меры поддержки, доступные для предпринимателей Татарстана. Ключевым, впрочем, был вопрос — куда именно необходимо обращаться предпринимателю республики, чтобы получить государственную поддержку.

Заместитель директора по экономике и финансам Гарантийного фонда РТ Расим Усманов рассказал об условиях предоставления гарантийной поддержки в виде поручительства Гарантийного фонда, а также о специально разработанных льготных продуктах.

Были упомянуты следующие специализированные продукты:

— гарантийный продукт «Поддержка СВО» для предприятий, направивших на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции одного и более сотрудников,

— льготный гарантийный продукт «Интеллектуальный актив» для предпринимателей, желающих оформить заем под залог прав интеллектуальной собственности с гарантийной поддержкой 95% от суммы обязательства,

— уникальный гарантийный продукт «Даман», разработанный Гарантийным фондом РТ совместно с Российским исламским университетом в рамках исламского финансирования и одобренный Советом улемов Духовного управления мусульман Татарстана.

Гарантийный фонд Республики Татарстан, подведомственный Министерству экономики РТ, предоставляет поручительство при оформлении заемного финансирования (кредита, займа, лизинга, банковской гарантии) бизнесменам, которые по заключению финансовой организации обладают устойчивым финансовым положением, но не располагают достаточным залоговым обеспечением.

Предприниматели Татарстана могут подать заявку, проверить свой бизнес на соответствие условиям получения гарантийной поддержки и узнать подробнее о льготных программах на сайте Гарантийного фонда Республики Татарстан, по телефонам 8 (843) 293-16-94 и 8-903-061-40-18, а также обратившись в сам фонд по адресу: Казань, ул. Московская, д.55.

Поддержка отечественных предпринимателей в Республике Татарстан реализуется Центром «Мой бизнес», подведомственным Министерству экономики РТ, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который был инициирован Президентом России Владимиром Путиным.