Гарантийный фонд Татарстана поручится за аграриев, пострадавших от засухи

Подведомственный Министерству экономики Татарстана Гарантийный фонд республики запустил новый льготный продукт «Агрозасуха» для сельхозпроизводителей, понесших убытки из-за аномально жаркого лета в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Гарантийный фонд РТ будет предоставлять поручительство в размере до 70% от суммы займа, или до 10 млн рублей.

«В условиях засухи крайне важно обеспечить продовольственную безопасность республики. Мы как институт поддержки помогаем малому и среднему бизнесу привлечь заемное финансирование. Особенно актуально это для сельхозпроизводителей, так как у данной категории предпринимателей зачастую не хватает собственного залога для покрытия банковских рисков», — цитирует пресс-служба директора Гарантийного фонда РТ Рустема Мухамедшина.

Сельхозпроизводители могут обратиться и в Единый центр кредитования Гарантийного фонда РТ. Его специалисты бесплатно расскажут о мерах поддержки предпринимателей, помогут выбрать оптимальный кредитный продукт, собрать пакет документов и направить заявку в банки.

Ранее сообщалось, что сельские предприниматели могут получить гарантийную поддержку по льготному продукту «Предпринимательство на селе». Размер поручительства фонда по этой программе составляет до 70%, или до 5 млн рублей.

С начала 2021 года фонд уже поддержал 32 сельхозпроизводителя республики на сумму 106,5 млн рублей, что позволило им привлечь в бизнес 1,7 млрд рублей. Кредитные средства аграрии запрашивали на проведение сезонно-полевых работ, покупку техники, удобрения и ГСМ.

Также ранее подведомственный Министерству экономики Татарстана Фонд поддержки предпринимательства РТ разработал микрофинансовый продукт «Засуха» для предоставления бизнесменам льготного финансирования.

Микрозаем можно получить на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей на срок от трех до 24 месяцев под 4,5% годовых. Финансирование доступно сельхозпроизводителям из районов, в которых введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий.