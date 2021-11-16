Гарантийный фонд Татарстана поддержит бизнесменов поручительствами до 50 млн рублей

Льготный антикризисный продукт для малого и среднего бизнеса «Поддержка-2021» запустил Гарантийный фонд Татарстана, сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

Максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда составит до 50 млн рублей. При этом комиссионное вознаграждение за предоставленное поручительство снижено в 2 раза (по сравнению со стандартным) – до 0,5%, а также предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на 6 месяцев.

Гарантийная поддержка предусмотрена для тех предпринимателей, кто не располагает достаточным залоговым обеспечением при получении заемного финансирования. Такая поддержка, в том числе доступна при обращении за новым льготным микрозаймом «Однопроцентный», здесь размер поручительства может составлять до 50% от суммы займа.

Льготным продуктом могут воспользоваться субъекты МСП, деятельность которых была ограничена с введением QR-кодов в Татарстане.

Подать заявку, а также получить консультацию об условиях продукта можно на сайте Гарантийного фонда РТ, по телефону: 8(843) 293-16-94 или обратиться за бесплатной консультацией в Единый центр кредитования Гарантийного фонда РТ по номеру: +7(903)061-40-18.