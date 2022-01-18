Гарантийный фонд РТ выдал предпринимателям в 2021 году поручительства на 1,8 млрд рублей

Гарантийный фонд Республики Татарстан, подведомственный Минэкономики республики, в 2021 году предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса более 400 поручительств – это на 18% больше, чем в предыдущем году, сообщила пресс-служба министерства.

Всего фонд выдал предпринимателям поручительства на 1,8 млрд рублей. Это позволило привлечь бизнесменам кредиты на 8,2 млрд рублей.

«Республиканские предприниматели получили гарантийную поддержку с минимальной суммой вознаграждения от 0,5% до 1% годовых от суммы поручительства», – отметила пресс-служба.

Кроме того, Гарантийный фонд Республики Татарстан в прошлом году запустил несколько льготных продуктов для малого и среднего бизнеса – «Агрозасуха», «Промышленное развитие», «Гарантированный экспорт», «Поддержка 2021» и «Реструктуризация».

Продукт «Поддержка» запущен в 2021 году в связи с антиковидными ограничениями. Максимальная сумма поручительства Гарантийного фонда по программе составляет до 50 млн рублей, комиссионное вознаграждение за предоставленное поручительство снижено в 2 раза (по сравнению со стандартным) – до 0,5%, также предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на 6 месяцев.