Гарантийный фонд РТ поможет предпринимателям получить однопроцентный микрозаем

Казанский предприниматель Иван Игнатов получил льготный микрозайм «Однопроцентный» от Министерства экономики Республики Татарстан, сообщила пресс-служба ведомства.

Для получения микрозайма в Фонде поддержки предпринимательства РТ Игнатову потребовался залог, которым он не располагал. Региональный Гарантийный фонд выступил поручителем в рамках льготного продукта «Поддержка-2021», по которому предприниматель оформил микрозаем на развитие бизнеса – организацию и проведение детских праздников.

Иван организует детские праздники с 2011 года. Его деятельность осуществляется в основном в торговых центрах и батутных парках. Из-за пандемии у него произошло 100%-е падение выручки. Сфера организации праздников начала испытывать проблемы сразу после начала пандемии, и если в первую волну ситуация была не такой тревожной, то сейчас работать стало еще сложнее.

Предприниматель поделился, что сотрудничает со многими организациями, батутными парками, торговыми центрами. Однако сейчас вход в ТЦ разрешен только с QR-кодами, а батутные парки до сих пор закрыты. Он добавил, что основную прибыль получал от них, а сейчас поступают лишь единичные заказы через соцсети.

По словам Игнатова, для сохранения выгодных условий при получении займа в финансовой организации ему потребовался залог. Обеспечителем по займу выступил Гарантийный фонд.

По условиям программы фонд может предоставлять поручительство до 50 млн рублей. При этом комиссионное вознаграждение за предоставленное поручительство снижено в два раза (по сравнению со стандартным) – до 0,5%, а также предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на шесть месяцев.

Напомним, что льготным продуктом могут воспользоваться субъекты МСП, деятельность которых ограничена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03 2020 года №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции».