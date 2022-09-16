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Экономика
16 сентября 2022  13:46
Александр Хевронин

Гарантийный фонд РТ помог предпринимателям Татарстана привлечь свыше 6 млрд рублей

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Предоставленные Гарантийным фондом Татарстана поручительства в 2022 году помогли предпринимателям республики привлечь в бизнес более 6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Всего фонд предоставил 446 поручительств на сумму свыше 2 млрд рублей. Заемные средства предприниматели направляли в основном на покрытие кассового разрыва. 

Чаще всего к гарантийной поддержке прибегали бизнесмены, работающие в сферах производства, торговли, услуг и перевозок.

Инструментарий Гарантийного фонда РТ включает десять продуктов для различных категорий бизнеса. Из них самой популярной стала «Поддержка 2022». Максимальная сумма поручительства по ней достигает 70 млн рублей. При этом ставка по вознаграждению снижена до 0,5%, также предусмотрена возможность отсрочки уплаты вознаграждения на первые шесть месяцев.

#Минэкономики РТ #поддержка предпринимательства #гарантийный фонд РТ
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