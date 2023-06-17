news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 17 июня 2023 21:50

Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре выступали семь стран

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В качестве гарантов безопасности для Украины в проекте договора, который утверждался в Стамбуле российской и украинской сторонами, выступили семь стран. Проект документа членам делегации стран Африки представил сегодня Президент Владимир Путин.

«Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины», – приводит РИА Новости отрывок из документа.

Напомним, Путин, демонстрируя документ, подчеркнул, что он уже был парафирован, однако киевские власти сорвали его утверждение и вышли из переговоров.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное