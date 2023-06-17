Гарантами безопасности Украины в стамбульском договоре выступали семь стран

В качестве гарантов безопасности для Украины в проекте договора, который утверждался в Стамбуле российской и украинской сторонами, выступили семь стран. Проект документа членам делегации стран Африки представил сегодня Президент Владимир Путин.

«Великобритания, КНР, Российская Федерация, США, Французская Республика, Республика Беларусь, Турецкая республика, являющиеся гарантами безопасности Украины», – приводит РИА Новости отрывок из документа.

Напомним, Путин, демонстрируя документ, подчеркнул, что он уже был парафирован, однако киевские власти сорвали его утверждение и вышли из переговоров.