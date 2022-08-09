Ганский форвард «Рубина» Фамейе лидирует в списке лучших бомбардиров Первой лиги

Ганский нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе возглавил список лучших бомбардиров Первой лиги. Произошло это после того, как африканский форвард забил гол в ворота нижнекамского «Нефтехимика».

Теперь у Джоэля три забитых мяча, ровно столько же, сколько у нападающего «Волгаря» Артема Делькина и полузащитника «СКА-Хабаровска» Василия Алейникова.

Напомним, накануне гол ганца не помог «Рубину» обыграть «Нефтехимик», а сам матч завершился со счетом 2:2.

После четырех туров казанский клуб с 5 очками занимает 10-е место в турнирной таблице и отстает от лидирующего челнинского «КАМАЗа» на 5 баллов.

Следующий матч «Рубин» проведет 15 августа против краснодарской «Кубани» на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.