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Лауреаты Премии Президента РТ
18 августа 2022  11:58

Ганибаев Ильфат Шагитович

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Ганибаев Ильфат Шагитович – председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан» (ТРО ВОИ), депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2019 гг.).

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2018 года.

Принимал активное участие в возрождении и развитии движения инвалидов в Российской Федерации и Республике Татарстан.  За годы существования ТРО ВОИ выросла в крупнейшую общественную организацию и по праву завоевала авторитет не только в Республике Татарстан, но и среди регионов Российской Федерации. Сегодня ТРО ВОИ насчитывает свыше 33 тысяч членов, являющихся инвалидами различных нозологий, 38 местных организаций и 632 первичных организаций.

#Лауреаты Премии Президента РТ
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