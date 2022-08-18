Ганибаев Ильфат Шагитович – председатель Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов «Общество инвалидов Республики Татарстан» (ТРО ВОИ), депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва (2014-2019 гг.).

Лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан 2018 года.

Принимал активное участие в возрождении и развитии движения инвалидов в Российской Федерации и Республике Татарстан. За годы существования ТРО ВОИ выросла в крупнейшую общественную организацию и по праву завоевала авторитет не только в Республике Татарстан, но и среди регионов Российской Федерации. Сегодня ТРО ВОИ насчитывает свыше 33 тысяч членов, являющихся инвалидами различных нозологий, 38 местных организаций и 632 первичных организаций.