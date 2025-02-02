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Общество 2 февраля 2025 17:21

Ганчев назвал Харьков городом женщин, где мужчины стараются скрываться

Харьков стал городом женщин, считает глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он отметил, что в той местности пока женщины ходят на работу и в магазины, мужчины скрываются от принудительной мобилизации в ВСУ, пишет РИА «Новости».

«Харьков превратился в более женский город, когда жены, матери, дочери ездят на работу, ходят в магазины, а мужчины стараются скрываться от этой принудительной мобилизации», — сказал он, подчеркнув, что мужчины на Украине не хотят отдавать свою жизнь за киевский режим и ценности Запада.

По словам Ганцева, члены российской администрации Харьковской области общаются с местными ребятами. От мужчин из Харькова они слышат истории о ругательствах с местными сотрудниками военкоматов.

«Мужское население все-таки старается укрываться. <…> Но они (военкоматы – прим. Т-и) находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе», — отметил Ганчев.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года.

#Харьков #женщины #мужчины #мобилизация
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