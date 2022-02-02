Галоши как предмет роскоши: Казанский музей соцбыта приглашает на необычную выставку

В Казанском музее социалистического быта проходит выставка, приуроченная ко дню рождения создания галош. Экспозиция «Люди и галоши: 200 лет вместе» представит собой ретроспективу истории этого некогда популярного вида обуви.

«Считаю, что современные российские люди недооценивают их роль хотя бы чисто практически. А в свое время на Руси они считались чуть ли не гламурной обувью. Их наличие являлось показателем состоятельности человека, так как они стоили больших денег. Кстати, красная подкладка в современных галошах изначально вставлялась только ради красоты, и не несла никакого практического значения», — рассказал директор музея Рустем Валиахметов.

Вопреки тому, что наибольшее распространение галоши получили в России, идея их создания принадлежит англичанину Рэдли. В свое первоначальном виде, они представляли собой чехлы для обуви, пропитанные соком каучукового дерева.

Спрос на галоши возрос после изобретения резины американцем Чарльзом Гудиером. Именно он 4 февраля 1824 года впервые представил миру теперь знакомые всем классические резиновые галоши.

В России первая фабрика по производству галош была запущена в Санкт-Петербурге в 1860 году. Тогда они стали неотъемлемой частью гардероба всех сословий, являясь символом щегольства. К примеру, галоши стали частью выходного костюма кадровых рабочих, которые нередко надевали их на обувь даже тогда, когда погода этого не требовала.

В начале XX века из предмета роскоши они перешли в разряд товаров первой необходимости. К 60-м годам ассортимент изделий достиг максимальной широты. Были в ходу мужские, женские, детские галоши; изящные, с гнездом для каблучка, а также для необутой ноги — на все случаи жизни. Все это и многое другое будет представлено на казанской экспозиции.

Валиахметов уверен, что недооцененный ныне предмет обуви однажды вернется в обиход граждан России наравне с другими видами обуви.

Выставка продлится до 15 февраля 2022 года.

Рустем Валиахметов поделился, что в ближайшее время в стенах музея соцбыта готовится выставка, посвященная истории утюга.