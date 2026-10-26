Галлямов о победе в Питере: «Для нас это больше разминка перед Гран-при ISU»

Фото: fsrussia.ru / Татьяна Фладе и Михаил Шаров

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, победившие на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, оценили свое выступление. Спортсмены назвали турнир генеральным прогоном перед международным стартом – этапом Гран-при в Китае, который пройдет с 6 по 8 ноября.

«Хорошо катали программу. Прекрасно себя чувствовал и во второй половине программы, чтобы отыгрывать эмоции. Работа с нашим хореографом Игорем Сергеевичем Качаевым вышла продуктивной. Потрясающий специалист, который показывает и рассказывает, что нужно сделать в программе. Для нас это глоток свежего воздуха», – приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Мишина, в свою очередь, отметила, что сказалась эмоциональная усталость после короткой программы. «Вчера мы выложились по полной, возможно, сегодня почувствовала, что сил стало меньше. Именно не физически, а морально подустала, потому что выложилась даже слишком», – сказала фигуристка.

Галлямов также признался, что соревновательный опыт прошлого сезона изменил его восприятие стартов. «Если сравнивать с прошлым сезоном, то тогда я очень долго не был на льду, эмоциональные составляющие немного поменялись. Из-за того, что мы постоянно тренировались и довольно рано начался соревновательный сезон, сейчас выходить на разминку и смотреть на публику уже обыденность», – добавил он.

Отвечая на вопрос об эмоциях от победы, Галлямов был сдержан: «Очень приятные. Конечно, для нас это больше разминка, генеральный прогон перед этапом Гран-при ISU».

Напомним, что Мишина и Галлямов выступают в нейтральном статусе. Этап Гран-при в Китае станет для них первым международным стартом в сезоне.