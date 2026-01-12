Галлан может покинуть пост главного тренера «Шанхайских Драконов»
Жеррар Галлан может уйти с поста главного тренера «Шанхайских Драконов» по состоянию здоровья в ближайшее время, сообщает «Спорт-экспресс».
По этой причине 62-летний канадский специалист с 30 декабря пропустил пять матчей против СКА, «Металлурга», «Лады», Амура» и ЦСКА.
После 43 матчей «Драконы» идут на 9 месте с 43 очками в турнирной таблице КХЛ на «Западе».
Ранее Галлан работал с командами НХЛ «Рейнджерс», «Вегас», «Флорида», «Коламбус», а также со сборной Канады по хоккею с шайбой.