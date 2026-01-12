news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 января 2026 15:07

Галлан может покинуть пост главного тренера «Шанхайских Драконов»

Читайте нас в
Телеграм
Галлан может покинуть пост главного тренера «Шанхайских Драконов»
Фото: hc-dragons.com

Жеррар Галлан может уйти с поста главного тренера «Шанхайских Драконов» по состоянию здоровья в ближайшее время, сообщает «Спорт-экспресс».

По этой причине 62-летний канадский специалист с 30 декабря пропустил пять матчей против СКА, «Металлурга», «Лады», Амура» и ЦСКА.

После 43 матчей «Драконы» идут на 9 месте с 43 очками в турнирной таблице КХЛ на «Западе».

Ранее Галлан работал с командами НХЛ «Рейнджерс», «Вегас», «Флорида», «Коламбус», а также со сборной Канады по хоккею с шайбой.

#кхл #НХЛ #хоккей
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

Чай с хазратом: какие виды спорта запрещены в исламе и можно ли ходить в тренажерный зал

11 января 2026
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026