Галлан, Буше, Хартли и Гру в КХЛ. Канадцы разыграют Кубок Гагарина - 2026 между собой?

Целый квартет из именитых канадских специалистов будет работать в предстоящем сезоне в КХЛ. Последним стал Жерар Галлан, неожиданно возглавивший «Куньлунь». «ТИ-Спорт» разбирает шансы на успех каждого из специалистов и объясняет, почему фаворитами будут «Трактор», Авангард», «Локомотив» и вскоре может стать «Куньлунь Ред Стар».





КХЛ заселяют именитые тренеры с опытом в НХЛ. Что происзходит?

В последние годы в хоккейном сообществе принято с долей старческого брюзжания утверждать, что Континентальная хоккейная лига уже не та. Ушла сама идея «континентальности», больше нет таких звезд, как Яромир Ягр и Раймон Жиру, в следствие чего хоккей теряет в уровне.

Однако, это правда только наполовину. По сравнению с первыми сезона КХЛ серьезно прибавила в медийности – телетрансляции стали качественными, клубы работают с болельщиками. При этом, лига обрастает отличным большими аренами, а посещаемость матчей только растет. Ну а последний год как минимум дает понять, что есть ещё порох в пороховницах, а как максимум – КХЛ растет и сюда хотят ехать, чтобы доказать свою состоятельность. Но есть один нюанс: все звезды мирового масштаба – это тренеры, а не действующие хоккеисты.

Так, в КХЛ в прошлом сезоне решил приехать сначала чемпион МЧМ во главе сборной Канады и победитель АХЛ, Бенуа Гру. А уже зимой омскому «Авангарду» удалось привезти в Россию и тренера еще большего калибра – Ги Буше, работавшего во главе «Тампы» (2011-2013) и «Оттавы Сенаторз» (2016-2019). Уже тогда сложилось только одно разочарование – отъезд другого специалиста, зарекомендовавшего себя в НХЛ, Боба Хартли. В таком случае, в КХЛ сложилось бы мощное трио канадских специалистов, которые устроили бы зарубу.

Желание многих воплотилось в нынешнее межсезонье, и даже вдвойне. Во-первых, Боб Хартли все же вернулся в Россию. Теперь канадец будет тренировать действующих чемпионов - ярославский «Локомотив».

Дальше больше. На выходных стало известно что «Куньлунь», который вдруг решил перезапускаться под руководством Александра Крылова достиг договоренности с лучшим тренером НХЛ 2017 года Жераром Галланом.

Такой консистенции именитых и титулованных канадских специалистов с заокеанским прошлым в Континентальной хоккейной лиге еще не было. Пожалуй, уже сейчас можно твёрдо заявлять, что чемпионом предстоящего сезона будет кто-то из четвёрки: «Авангард», «Трактор», «Локомотив». «Куньлуню», пожалуй, до трофея пока далековато, но это точно будет мощная сила, которая займет место в плей-офф и потеснит там многих записных фаворитов.

Конечно, кто-то может возразить, что задвигать команды с российскими наставниками преждевременно. Тем более, что последние два чемпиона становились таковыми под управлением Андрея Разина и Игоря Никитина. Но надо признать, что в «Магнитке» идут очень странные процессы с отказом от прошлых лидеров. ЦСКА Никитина же еще предстоит пройти долгую перестройку. Это не тот специалист, которые способен творить «магию» за один сезон. Ему необходимо время для перестройки состава под себя, для выстраивания нужной коммуникации и оттачивания системы. Поэтому, ставим исключительно на команды иностранцев.

Разберём каждый вариант по отдельности.

«Авангард» Ги Буше. Довести дело до конца

Приглашенный прошлой зимой канадец всего за несколько месяцев сумел полностью перестроить ментальность омичей и сделать из вчерашних неудачников, у которых ничего не получается команду – фаворита от Востока КХЛ.

Кубок Гагарина-2025 показал, что даже за такой короткий промежуток времени канадец способен сделать команду, которой не хватило шайбы в овертайме седьмого матча, чтобы пройти будущего чемпиона. Вряд ли дальше «Авангард» кто-то сумел бы остановить, пройди он этот «Локомотив». К сожалению, скрытый финал был разыгран во втором раунде плей-офф.

Ожидаемо, контракт специалиста с «Авангардом» был продлен еще на два сезона. Но надо понимать, что Омску такое приобретение стоит очень недешево. Зарплата тренера составляет 150 миллионов рублей. Состав на новый сезон подбирается специально под Буше. Из команды был отправлен не слишком подходивший под модель игры американский однофамилец – Рид Буше.

При этом, Омск проводит на рынке очень агрессивную политику. Так, из «Динамо» был выкуплен один из лучших и дорогостоящих игроков «Динамо» Дмитрий Рашевский. Хотя «бело-голубые» не очень то хотели отдавать его именно в стал «Авангарда» как потенциальному фавориту.

Фото: hawk.ru

Сейчас омичи принялись за иностранный рынок. Так, «Авангард» готов забирать к себе двух хоккеистов с богатым нхловским прошлым - американского защитника Джозефа Чеккони находится в сфере интересов «Авангарда» и нападающего Даниэля Спронга. В сибирском городе выстраивается мощнейшая машина под Кубок уже в предстоящем сезоне. А под руководством системного Буше это будет практически непобедимый тяжеловес.

Боб Хартли. Спасти чемпионский «Локомотив», наказать Никитина и не поссориться с Радуловым

Мистер Боб Хартли, бравший Кубок Гагарина в 2021 году с «Авангардом», едет в Ярославль, чтобы спасти команду, которая выстраивалась годами и наконец взяла свой первый трофей в КХЛ. Терять плоды четырехлетней работы Игоря Никитина было бы расточительно, поэтому президент клуба Юрий Яковлев пошел на любые траты, лишь бы оставить «Локомотив» среди фаворитов.

Приглашение проверенного Боба Хартли, который доказал, что готов брать трофеи везде, где он работает – ход сильный. Но не одним только желанием сохранить чемпионскую команду в Ярославле объясняется такой ход руководства «Локомотива». Очевидно, что руководство «железнодорожников» было очень уязвлено внезапных отъездом Игоря Никитина, и пошло на всё, чтобы оставить «предателя» не у дел. Как говорится, это дело принципа.

Есть и пара нюансов. Не сказать, что у Хартли в России всё прошло так уж гладко. Он долго не мог взять трофей, выиграв его лишь на четвертый сезон своего пребывания у руля «Авангарда». До этого он доходил до финала, где проиграл ЦСКА.

Фото: academy.hawk.ru

Во-вторых, не все хоккеисты готовы терпеть специфичную манеры работы и выстраивания взаимоотношений со стороны специалиста. Есть множество мнений игроков того самого «Авангарда», которые признавались – ко второму году в России он начинает «душить».

Изнуряющие тренировки на скоростях тоже не добавляют ему очков среди хоккеистов. Не все готовы терпеть дотошность мистера Хартли, а в «Локомотиве» остался строптивый Александр Радулов – бомба замедленного действия. Это Игорь Никитин прекрасно знал, как его использовать, у Боба такой опции пока нет. Посмотрим, что из этого выйдет.

«Куньлунь» Жерара Галлана. Вернуть внимание команды НХЛ и начать большой громкий проект

Думается, что уговаривать приехать в Континентальную хоккейную лигу мистера Галлана новому менеджеру «Куньлунь Ред Стар» Александру Крылову было значительно проще, чем годом ранее «Авангарду». Во-первых, фактор города. Санкт-Петербург – это далеко не Омск и совершенно точно для Галлана имеет значение, где жить после главного мегаполиса западного полушария - Нью-Йорка.

Во-вторых, с тех пор Галлан посидел без работы еще полгода и понял, что пора действовать. С момента его отставки из «Рейнджерс» прошло уже два года.

И самое главное – обещания, что в «Куньлуне» строится большой проект. Финансовые и инфраструктурные гарантии, состав под нового наставника и безграничный лимит на легионеров. У остальных иностранных тренеров такой роскоши не будет – у всех в распоряжении будет только по пять англоязычных земляков. Это шикарные условия для Галлана, которому срочно нужно перезапускать карьеру, чтобы о нем вспомнили команды НХЛ!

Фото: Пресс-служба «Куньлунь»

У Жерара богатый послужной список в заокеанских франшизах. Он был главным тренером «Коламбуса», «Флориды Пантерз», «Вегас Голден Найтс». А в сезоне 2022/2023 он тренировал «Нью-Йорк Рейнджерс».

В «Вегас Голден Найтс» Галлан специалист доходил до финала Кубка Стэнли в 2018 году, где уступил «Вашингтону». Александра Овечкина тогда было просто не остановить. После чемпионства россиянин вдоволь покупался в фонтане с трофеем.

Если под канадца соберут состав из действительно ранговых североамериканцев, то на Западе развернётся нешуточная борьба за топ-4. А ко второму сезону это вполне может быть претендент на лидерство на Западе.

«Трактор» Бенуа Гру. Пересобрать команды-открытие заново

Говорить об обаятельном канадце много не нужно. Он всё доказал в свой первый же сезон у руля «Трактора», доведя его до финала Кубка Гагарина. Его соперники из «Локомотива» выстраивали свою игру четыре сезона, мистер Гру же – меньше года. Очевидно, что расклад был не в его пользу.

Поговаривают, что Бенуа собирался покинуть Челябинск и ехать на родину в ожидании предложения из НХЛ, но Алексей Волков нашел нужные слова.

Нужно понимать, что «Трактор» прошедшего сезона – пиковый. Пока что там только теряют игроков, нежели усиливаются. В Нью-Йорк отправляется главная звезда команды Максим Шабанов, мастеровитый атакующий защитник Стивен Кемпфер завершил карьеру, Владимир Ткачев отправился в «Сибирь». А один из героев плей-офф, голкипер Зак Фукале уехал в Минск за длинным «белорусским рублем». Не будет в команде и гренадёра Чарльза Робинсона.

коллаж фото: hclokomotiv.ru и hctraktor.org

Да, Волков работает над восполнением потерь. Хорошо удалось закрыть вратарскую позицию именитым Крисом Дригером. Из СКА перебрался в «Трактор» опытный Михаил Григоренко, который свои 40 очков набрать еще может. Но вот приобретение Егора Коршкова из «Ак Барса» или Андрея Никонова вызывает вопросы.

В общем, Гру предстоит большая работа для выстраивания команды если не с нуля, то точно с полпути. Это одна из важных интриг Восточной конференции – сумеет ли канадский специалист дважды провернуть трюк и сколотить из команды-полуфабриката одного из фаворитов сезона.