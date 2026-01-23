Галиуллин назвал книгу Луизы Янсуар «Сөт» украшением Татарского книжного издательства

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новая книга поэтессы и писательницы Луизы Янсуар «Сөт» стала украшением Татарского книжного издательства. Об этом заявил его директор Рустем Галиуллин на презентации издания, которая прошла в литературном кафе на первом этаже здания «Татмедиа».

По словам Галиуллина, творчество Луизы Янсуар давно привлекает внимание издательства. Он напомнил, что во время его работы в журнале «Казан утлары» к ним поступил ее роман «Минем чәчем җиде толым», который произвел сильное впечатление.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это была история о нашей жизни, нашем поколении, наших переживаниях. Роман стал настоящим украшением года, потому что в его центре – человек, его внутренний мир и чувства. А ведь главная задача литературы именно в этом. Книга «Сөт» продолжает эту линию: в ней есть стихи, в которых читатель может найти ответы в разные моменты своей жизни. Это своевременное и очень важное издание», – отметил он.

Рустем Галиуллин поздравил Луизу Янсуар с выходом новой книги, а читателей – с появлением качественного и значимого литературного произведения.

Милена Новикова