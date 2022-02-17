Галимова: Власти ведут работу по трудовым мигрантам для загрузки строительной отрасли

Вопрос оттока иностранных трудовых ресурсов, которые играют заметную роль в строительном секторе, находится в поле внимания как республиканских, так и федеральных властей. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что отток трудовых мигрантов, составляющих значительную часть рабочей силы в строительном секторе, затронул не только Татарстан.

«Это общероссийская тема, она находится в [федеральной] повестке. Рустам Нургалиевич не раз говорил, что необходимо эту работу настроить. И не только с российской стороны, но и посещая соответствующие страны — Узбекистан, Казахстан, другие страны СНГ, с которыми мы очень близко сотрудничаем. Этот вопрос Президент РТ неоднократно поднимал во время визитов, говорил о значимости этого ресурса», — отметила Галимова.

Она добавила, что упомянутые визиты руководителя Татарстана возымели определенный эффект.

«Понимание есть, в определенном масштабе приезжают эти силы строительного рынка. Проблема обозначена, она связана и с оплатой труда, и с большим опытом тех, кто работал на многих наших объектах. Есть необходимость увеличить количество тех трудовых мигрантов, которые ранее здесь до пандемии работали, чтобы загрузить строительный рынок этими рабочими силами», — заключила Лилия Галимова.