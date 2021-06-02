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Ру Тат
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2 июня 2021  12:02

Галимова: Вакцинация персонала общепита обеспечит дополнительную безопасность для граждан

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В Татарстане постановление о работе общепита до 6 утра при условии, что все сотрудники будут вакцинированы, станет дополнительным пунктом безопаности для персонала и посетителей ресторанов и кафе. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

Предпринимательское сообщество обратилось к руководству Татарстана с просьбой работать в ночное время.

«Это [возможность работать до 6 утра] прежде всего вызвано обращением предпринимательского сообщества, и задача Президента в этом случае соблюсти баланс интереса и здоровья людей», — сказала Галимова. 

Точки общепита сейчас могут работать в ночное время до 6 утра, если все сотрудники, для которых нет медпротивопоказаний, привиты. 

«Если сотрудники создадут иммунитет внутри ресторанного коллектива, это будет одним из существенных пунктов в плюс обеспечения безопасности и самого персонала, и посетителей», — отметила она.

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