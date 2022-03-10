Галимова: В Татарстане недобор кадров на вакансии, о безработице говорить не приходится

Татарстану не грозит рост безработицы, вызванной антироссийскими санкциями. В республике работает множество промышленных предприятий и число вакансий на рынке труда выше количества соискателей. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что сейчас заявок от компаний о рисках большой безработицы в республике нет. Тем не менее, власти РТ держат на особом контроле данную сферу.

«На сегодняшний день у нас еще и недобор есть [по количеству людей на имеющиеся вакансии]. Поэтому говорить о каком-то всплеске [безработицы] пока не приходится. На территории Татарстана работает большое количество промышленных предприятий, их деятельность контролируется Правительством РТ», – рассказала Галимова.

Она также добавила, что республика будет активно участвовать в реализуемых федеральными властями мерах поддержки предприятий.

