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Ру Тат
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Здоровье
1 февраля 2022  12:52

Галимова: В РТ занято 82,8% коек для ковид-больных, при необходимости задействуют резерв

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В Татарстане 55 медучреждений оказывают помощь больным коронавирусом. В республике развернуто 3 912 коек, из которых занято 82,8%. В случае необходимости имеется резерв для разворачивания, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

«Имеется полная готовность для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Сегодня на эти цели задействовано 55 медицинских организаций. В республике ведется мониторинг количества больных и занятых коек. Эти данные ежедневно оперативный штаб докладывают Президенту Республики Татарстан», — подчеркнула представитель Казанского Кремля.

Она также уточнила, что все медицинские организации обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарствами и средствами индивидуальной защиты для медработников.

#коронавирус
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