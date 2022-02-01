Галимова: В РТ занято 82,8% коек для ковид-больных, при необходимости задействуют резерв

В Татарстане 55 медучреждений оказывают помощь больным коронавирусом. В республике развернуто 3 912 коек, из которых занято 82,8%. В случае необходимости имеется резерв для разворачивания, сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Имеется полная готовность для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Сегодня на эти цели задействовано 55 медицинских организаций. В республике ведется мониторинг количества больных и занятых коек. Эти данные ежедневно оперативный штаб докладывают Президенту Республики Татарстан», — подчеркнула представитель Казанского Кремля.

Она также уточнила, что все медицинские организации обеспечены необходимым оборудованием, расходными материалами, лекарствами и средствами индивидуальной защиты для медработников.