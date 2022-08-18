Галимова: В Кабмине РТ соблюдают масочный режим, следуя рекомендации Рустама Минниханова

В Кабмине Татарстана соблюдаются все меры для профилактики Covid-19. Так, во время совещаний все участники соблюдают масочный режим, чтобы обезопасить себя от инфекции. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«У нас вчера было заседание Совбеза республики, участники этого совещания были в средствах защиты. Все неукоснительно соблюдают ту рекомендацию, которую дал Президент РТ [о ношении масок]. На совещаниях мы присутствуем в масках», – подчеркнула Галимова.

Она добавила, что такие элементарные меры защиты необходимы во избежание нового всплеска ковид-заболеваемости.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил активизировать масочный режим в трудовых коллективах, где происходит тесное общение людей в закрытых помещениях. Также он отметил важность продолжения работы по вакцинации татарстанцев.

Позже стало известно о том, что в городских и районных администрациях республики начали возвращаться к маскам. Главы Челнов и Альметьевска обязали своих сотрудников проводить прием граждан и работать только в средствах индивидуальной защиты.

