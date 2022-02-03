Галимова: В случае ухудшения ситуации с Covid РТ развернет резервные места за два часа

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса ежедневно докладывает Президенту РТ Рустаму Минниханову не только о количестве заболевших, но и о тяжести их заболевания. При этом в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе республика готова развернуть дополнительные койко-места в больницах. На это потребуется не более двух часов. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова.

«На сегодняшний день в Татарстане достаточно медикаментов и койко-мест в больницах. В случае ухудшения ситуации у нас есть резервы. Дополнительные койко-места можно развернуть в течение пары часов», – отметила спикер.

При этом наличие необходимых медикаментов Рустам Минниханов держит на личном контроле, при необходимости Минздрав Татарстана может сделать запрос на дозакупку необходимых препаратов.