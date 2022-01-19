Галимова: У работодателей есть законодательные возможности для перевода людей на удаленку

У татарстанских работодателей есть все правовые возможности для перевода сотрудников на удаленный режим работы из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом напомнила на брифинге руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она уточнила, что перевод персонала на удаленку проходит по усмотрению работодателей. В первую очередь эта мера может коснуться людей из групп риска по тяжелому течению заболевания.

«Есть рекомендации, и работодатель вправе принять решение. Госдумой был принят федеральный закон, позволяющий обеспечить работу в удаленном режиме. Законодательно эта возможность у работодателей есть. Он (работодатель — прим. Т-и) должен подумать о категории граждан в возрасте 60+, которая наиболее уязвима», — объяснила Лилия Галимова.