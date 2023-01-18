Галимова: Татарстанским чиновникам не запрещен выезд за границу

Запрета на выезд в зарубежные страны в Татарстане нет. Это в первую очередь объясняется рабочими поездками, пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Президента РТ.

«Нет ничего (запретов – прим.ред.), мы в командировки ездим, делегации ездят», – сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, в ряде российских регионов введен «негласный запрет» на выезд чиновников за границу в период проведения военной спецоперации. Как писал «Коммерсантъ», появился он после нескольких скандальных ситуаций, связанных с отпусками чиновников на зарубежных курортах. Так, во время новогодних каникул депутат Курской областной думы Максим Васильев опубликовал в соцсетях видео своего отдыха в Мексике, а член фракции «Единая Россия» (ЕР) в вологодском заксобрании Денис Долженко – в Дубае. Их действия позднее раскритиковали, в том числе их осудил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, призвавший депутатов сложить полномочия.