Галимова: Татарстан в любой момент готов принять вынужденных переселенцев из Донбасса

Республика полностью готова для встречи и размещения на своей территории вынужденных переселенцев из Донбасса. Однако пока соответствующий железнодорожный эшелон не выдвинулся в Татарстан. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Формированием эшелона занимается сторона, откуда они будут отправляться. Наша задача – чтобы в любой момент быть готовыми встретить этих людей, которые нуждаются в помощи, и оказать им всю необходимую помощь. В основном, это женщины и дети», – отметила Галимова.

Она добавила, что республиканский штаб уже провел всю необходимую работу в этом направлении, были проработаны все аспекты приема беженцев.

«Правительственный штаб РТ в любой момент готов принять этих людей, когда бы это не произошло. Все организационные моменты уже проведены», – резюмировала Лилия Галимова.