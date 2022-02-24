Галимова: Татарстан лидирует в ПФО по производству сельхозпродукции

Татарстан занимает лидирующее место по объемам производства сельскохозяйственной продукции среди регионов ПФО. Дальнейшее развитие отрасли и ее перспективы сегодня обсудят на коллегии Минсельхоза РТ под руководством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что перед началом самой коллегии руководитель республики примет участие во вручении ведомственных автомобилей, а также осмотрит масштабную тематическую выставку.

«Татарстан в ПФО по производству валовой сельскохозяйственной продукции на первом месте. Занимая менее 10% сельхозугодий округа, республика производит более 15% его сельхозпродукции. Среди российских регионов в целом, по предварительным итогам прошлого года, Татарстан занимает первое место по производству молока, второе место по сбору картофеля», – отметила Галимова.

Она добавила, что до половины объемов сельскохозяйственной валовой продукции в республике приходится на малые формы хозяйств, которые активно поддерживаются регионом.

«Это 470 тыс. личных подсобных хозяйств, более 4 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств, и 145 потребкооперативов», – резюмировала Лилия Галимова.

