Галимова: Шаймиев сохраняет спортивный образ жизни и проходит по 7 километров в день

В преддверии своего 85-летнего юбилея Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев сохраняет приверженность спортивному образу жизни и ежедневно проходит до 7 километров. Об этом рассказала на брифинге руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Минтимер Шарипович себя чувствует прекрасно. На днях мы ездили к нему и лично убедились в этом. Кстати, с сегодняшнего дня в галерее „Хазинэ“ работает фотовыставка, которую мы организовали к юбилею Минтимера Шариповича. Там выставлены уникальные и яркие кадры, которые еще нигде не публиковались», — отметила Галимова.

Она также обратила внимание на то, что Шаймиев продолжает активную деятельность, совмещая рабочие процессы с увлечением спортом.

«Мы к нему ездили, делали небольшую фотосессию о том, чем он сейчас живет. Он прекрасно себя чувствует, продолжает работу в рамках Фонда „Возрождение“, занимается проектом полилингвальных центров „Адымнар“, участвует в совещаниях. В свободное время Минтимер Шарипович любит гулять пешком и практически ежедневно проходит порядка 7 километров», — пояснила Лилия Галимова.