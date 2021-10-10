Галимова рассказала о состоянии пострадавших при падении самолета в Татарстане

На борту самолета, рухнувшего сегодня в Мензелинске, предварительно находились 23 человека. Шестеро из них были доставлены в местную ЦРБ, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинском районе Республики Татарстан поступило в 9.11», — сообщила представитель Казанского Кремля.

Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о перевозке остальных пострадавших в БСМП Челнов и РКБ силами санитарной авиации Минздрава РТ.