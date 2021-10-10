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Ру Тат
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10 октября 2021  10:37

Галимова рассказала о состоянии пострадавших при падении самолета в Татарстане

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На борту самолета, рухнувшего сегодня в Мензелинске, предварительно находились 23 человека. Шестеро из них были доставлены в местную ЦРБ, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сообщение о падении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинском районе Республики Татарстан поступило в 9.11», — сообщила представитель Казанского Кремля. 

Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о перевозке остальных пострадавших в БСМП Челнов и РКБ силами санитарной авиации Минздрава РТ.

 

#казанский кремль #упал самолет #лилия галимова
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