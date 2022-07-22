Галимова прокомментировала информацию о шефстве Татарстана над Лисичанском

Руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что Республика Татарстан возьмет шефство над городом Лисичанск Луганской Народной Республики.

«Как мы говорили ранее, республика никогда не оставалась в стороне от оказания помощи. Татарстан принял порядка 1800 вынужденных переселенцев [из Донбасса], систематически оказывается гуманитарная помощь, к этому моменту составляющая порядка 600 тонн, и иная помощь, за которой обращаются к республике, в том числе из ЛНР», — подчеркнула Лилия Галимова.

«Если будут приняты какие-либо новые официальные решения — мы сообщим», — добавила собеседница агентства.

О помощи, которую начнет оказывать Лисичанску Татарстан, ранее рассказал назначенный ЛНР врио мэра Андрей Скорый.